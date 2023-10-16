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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kitap Fuarı'nı Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13.Kocaeli kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Hürriyet, stantları tek tek ziyaret ederek kitaplarını kitapseverlerle buluşturan yazarlara çalışmalarında başarılar diledi. Yazarlar Başkan Hürriyet'e kaleme aldıkları eserleri takdim etti. Kitap Fuarına gelen vatandaşlar da Hürriyet'le bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.