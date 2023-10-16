İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kitap Fuarı'nı Ziyaret Etti
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13.Kocaeli kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Hürriyet, stantları tek tek ziyaret ederek kitaplarını kitapseverlerle buluşturan yazarlara çalışmalarında başarılar diledi. Yazarlar Başkan Hürriyet'e kaleme aldıkları eserleri takdim etti. Kitap Fuarına gelen vatandaşlar da Hürriyet'le bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13.Kocaeli kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 13.Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Hürriyet, stantları tek tek ziyaret ederek kitaplarını kitapseverlerle buluşturan yazarlara çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Hürriyet'e ziyaretleri sırasında İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu eşlik etti.
Yazarlar Başkan Hürriyet'e kaleme aldıkları eserleri takdim etti.
Kitap Fuarına gelen vatandaşlar da Hürriyet'le bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.
Kaynak: ANKA / Kültür Sanat