İzmir Saat Kulesi ve Atatürk Müzesi Türk Bayrağı ile Işıklandırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, İzmir Saat Kulesi ve Atatürk Müzesi Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, İzmir'in simge yapıları kırmızı-beyaz renkler ve ay-yıldızla aydınlatıldı. Işıklandırma, gece saat 02.00'ye kadar izlenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İzmir Saat Kulesi ile Atatürk Müzesi binası, Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, İzmir'in iki simge yapısına, kırmızı-beyaz renkler ile ay-yıldız yansıtıldı.

AA ekibi tarafından dolunayla birlikte görüntülenen İzmir Saat Kulesi, ışıklandırmayla ayrı bir güzelliğe büründü. Çevredekiler de saat kulesiyle özçekim yaptı. Türk Bayrağı yansıtılan Atatürk Müzesi binasındaki ışıklandırma beğeni topladı.

Işıklandırmanın, bu gece saat 02.00'ye kadar görülebileceği kaydedildi.