İzmir'in Kurtuluş Yıldönümü Fener Alayı ve Konserlerle Devam Etti

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü için düzenlenen kutlama programı kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi İzmir'in kurtuluşunu meşaleler ve marşlar eşliğinde kutladı. Konser alanında ise Tan Taşçı sahne aldı.

İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağı ile 'Zafer Yürüyüşü' (4)

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü için düzenlenen kutlama programı kapsamında saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan kortej, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla Gündoğdu Meydanı'na, oradan da Kültürpark'a yürüdü. Kordondaki vatandaşların katılımıyla, ellerine Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, meşaleler ile marşlar söyleyerek İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladı. Fener alayının son durağı Kültürpark'taki konser alanı oldu. Saat 21.00'de başlayan konserde Tan Taşçı sahne aldı. (DHA)