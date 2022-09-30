İzmir haberleri | Opera sanatçısı Hakan Aysev İzmir'de konser verdi Kültür Sanat Haberleri İzmir haberler: İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Hakan Aysev, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile konser verdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Hakan Aysev, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Nif Art Kemalpaşa" İzmir'in Genç Sanat Girişimciliğinin Desteklenmesi projesi kapsamında Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ile Hakan Aysev aynı sahneyi paylaştı. Sanatçı Aysev ve öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği eserler, beğeni topladı. Binali Yıldırım Millet Bahçesi Gölpark Amfi Tiyatro alanındaki konseri Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Başkanı Kamil Porsuk ile öğrenciler ve vatandaşlar dinledi. Kültür Sanat Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz Hakan Aysev İzmir Kültür Sanat Haberler

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