İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez gençlik temasıyla kapılarını açıyor

Alanında en köklü organizasyonlardan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), gençlik temasıyla 1-10 Eylül tarihlerinde kapılarını 92. kez açacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'taki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, fuarın geçmişten günümüze serüvenini anlattı.

Soyer, "Bugün 92. yılında gençlik temasıyla başlamamızın çok temel bir gerekçesi var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken elbette gençlerle birlikte girmek istiyoruz. Gençler heyecanlarını, yeteneklerini, meziyetlerini, umutlarını tekrar burada büyütsünler, birbirlerinden ilham alsınlar; birbirlerine aktarım yapabilsinler, buluşsunlar, kucaklaşsınlar, tanışsınlar istiyoruz. O nedenle gençlik teması sadece cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bile mutlaka atılması gereken bir adımdı, diye düşünmüştük. Fuarının 92. yılında gençliği çok daha fazla öne çıkartmak istedik." diye konuştu.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da fuarın tarihle geleceğin, gençlikle deneyimin, sanatla ticaretin buluştuğu bir platform olmaya devam ettiğini belirterek, fuarda gençlerin gücünü, enerjisini İzmir'e taşıyacaklarını aktardı.

Alıcı, onur konuğu Şanlıurfa'nın, bütün yönleriyle ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel değerleriyle fuarda olacağını sözlerine ekledi.