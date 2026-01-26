Haberler

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Özasker son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Özasker son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. Özasker'in müziği ve kişiliğiyle bıraktığı izler vurgulandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker'in (48) cenazesi toprağa verildi.

Evinde 19 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede 24 Ocak'ta hayatını kaybeden Özasker için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende Özasker'in konserlerinden görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Şef Nesrin Bayramoğulları, Özasker'in tabutunun yanında yer aldı.

Saygı duruşunun ardından konuşan orkestranın müdürü Özge Tanrıver, zamansız kaybı derin üzüntü yaratan Özasker'in yalnızca kişiliğiyle değil müziğiyle de unutulmaz izler bıraktığını söyledi.

Törende Özasker'in ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri tabutuna karanfil bıraktı.

Özasker için öğle vakti Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Özasker'in cenazesi, namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı

Zirvede puan farkı açıldı
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Guardiola kara kara düşünüyor! Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem

Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde