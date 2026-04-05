İzmir'de otizm farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

İzmir'de otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla 4. İzmir Otizm Yürüyüşü yapıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "Otizm hayata farklı açıdan bakmaktır, "2 Nisan'dan sonra da hatırla beni", "Fark et, kabul et, dahil et", "Aynı dünyayı paylaşıyoruz" yazılı pankartlar taşıyan grup, bando eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Sanat Merkezi'ne yürüdü.

İzmir Marjinal Motosiklet Grubu üyeleri de motosikletlerini balonlarla süsleyerek etkinliğe destek verdi.

KEDİ Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, Türkan Saylan Sanat Merkezi önündeki açıklamasında, otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüşler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğe katılan otizmli Emir Çeltikçi ve Ata Kıvanç Ahmetoğlu da otizmli bireyler için uygun eğitim programı ile sportif ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi talebinde bulundu.

Program müzik dinletisiyle sona erdi.