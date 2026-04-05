İzmir'de otizm farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

Güncelleme:
İzmir'de otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla 4. İzmir Otizm Yürüyüşü yapıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "Otizm hayata farklı açıdan bakmaktır, "2 Nisan'dan sonra da hatırla beni", "Fark et, kabul et, dahil et", "Aynı dünyayı paylaşıyoruz" yazılı pankartlar taşıyan grup, bando eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Sanat Merkezi'ne yürüdü.

İzmir Marjinal Motosiklet Grubu üyeleri de motosikletlerini balonlarla süsleyerek etkinliğe destek verdi.

KEDİ Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, Türkan Saylan Sanat Merkezi önündeki açıklamasında, otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüşler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğe katılan otizmli Emir Çeltikçi ve Ata Kıvanç Ahmetoğlu da otizmli bireyler için uygun eğitim programı ile sportif ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi talebinde bulundu.

Program müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! İran enkazda buldu
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! İran enkazda buldu
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor