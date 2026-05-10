İzmir hafta boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

İzmir, 11-17 Mayıs tarihleri arasında tiyatro, bale, konser ve sergilerle dolu kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Tiyatrosu, Opera ve Bale gibi birçok kurum etkinliklerde yer alacak.

İzmir'de 11-17 Mayıs'ta tiyatro, bale, müzikal, konser, söyleşi ve sergilerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 12 Mayıs'ta "İZDOB Çocuk Bale Gösterisi", 14 ve 16 Mayıs'ta ise "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Nizamülmülk" ile "Karıncalar/Bir Savaş Vardı", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ise "Kaçaklar" oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 14 Mayıs'ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "40. Yıl" konseri verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 15 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Kutay Maktay yönetiminde "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" özel konserini gerçekleştirecek.

İKSF'de söyleşi, konser ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Engelsiz İzmir Festivali kapsamında, 11 Mayıs'ta paralimpik milli sporcuların katılımıyla goalball, bocce turnuvası, sihirli labirent, braille satranç, empati istasyonları, görme engelli gençler ve gönüllülerin harmandalı gösterisi yapılacak.

Aynı gün yazar Aytekin Yılmaz'ın "Tolstoy ve Dostoyevski Konuşuyoruz" atölyesi, "Ventus Antiquus" konseri ve "Engelsiz Kültür Mozaiği" konseri düzenlenecek.

"Ortak Mirasın İzinde: İzmir-Saraybosna" söyleşisi 12 Mayıs'ta, "Türkiye'de Modernizm" söyleşisi ise 13 Mayıs'ta yapılacak.

Selim Öztaş Musiki Kulübünün "Ustasından Dinlediğim Şarkılar" konseri 13 Mayıs'ta, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Aile Günü" konseri ise 15 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşacak.

"15 Mayıs İzmir'in İşgali" ile "Akran ve Dijital Zorbalık: Görünmeyeni Görmek" söyleşileri 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Muammer Atıcı ile Turan Enginoğlu'nun "Etkileşim" sergisi 12-21 Mayıs, Büşra Tosun ile Aybike Akdeniz'in "Düşlem/Metamorfoz" heykel sergisi 13-17 Mayıs arasında ziyaret edilebilecek.

Zeynep Duru Güleç'in "Arp Resitali" konseri 11 Mayıs'ta AASSM'de gerçekleştirilecek. Konserde "Yeni Dünyanın Sesleri" başlıklı resitalde John Cage, Yann Tiersen, Aram Khachaturian, Arvo Part gibi 20. ve 21. yüzyıl bestecilerinin eserleri seslendirilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
