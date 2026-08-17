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İzmir'de fil Winner'ın 24. yaş günü özel bakımla kutlandı

İzmir'de fil Winner'ın 24. yaş günü özel bakımla kutlandı
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki Asya fili Winner'ın 24. yaş günü, veterinerler tarafından ayak bakımı ve tırnak temizliği gibi özel ilgiyle kutlandı. Park, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapıyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner"ın 24'üncü yaş günü özel bakımla kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Asya fillerinden Winner, eşi Begümcan ve yavruları İzmir, Deniz ve Ege ile birlikte Türkiye'nin tek fil ailesini oluşturuyor.

Parkta yaşamlarını sürdüren ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen fil ailesinin yaklaşık 6 tonluk sakini Winner için 24'üncü yaş günü dolayısıyla hazırlık yapıldı.

Veteriner hekimler ve bakıcılar tarafından sağlığı özenle takip edilen Winner'ın ayakları özenle yıkandı, tırnakları kontrol edilip temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Duygu Aldemir, fil bakımının büyük özen gerektirdiğini belirtti.

Bakıcıların fillerle tek tek ilgilendiğini aktaran Aldemir, "Özellikle doğum günlerinde onlara özel ilgi gösteriyoruz. Tek tek ayaklarını kontrol ediyoruz. Tırnak aralarındaki kirleri temizliyor, dezenfeksiyonlarını yapıyoruz. Sağlıklı olmaları bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Aldemir, fillerle ilgilenirken empati kurmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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