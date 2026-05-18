İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 18-24 Mayıs'ta tiyatro, opera, konser, söyleşi ve sergilerle dolu zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden İzmir Devlet Tiyatrosu'na, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne kadar birçok mekânda etkinlikler düzenlenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 21-23 Mayıs'ta "Tosca" operasını, 22 Mayıs'ta "İZDOB Cello Quartet" konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Nihayet Makamı", "Doğum" ve "Büyük İskender'in Atı", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ise "Diktat", "İnsancıklar" ve "Callback" sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 21 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda solist Sibel Aşkın eşliğinde "Nihavend Takım" konseri verecek.

İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 22 Mayıs'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Bahar" konseriyle dinleyicilerle buluşacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 22 Mayıs'ta şef Alessandro Cedre, solist Krzysztof Meisinger eşliğinde sezon kapanış konserinde sahne alacak.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

"Koleksiyonerlik Bağlamında Kültürel Miras: Vitali Franco Şeker Poşeti Koleksiyonu" adlı söyleşi ile "Gençliğin Sesi: 19 Mayıs Konseri" yarın yapılacak.

"İç Batı Anadolu'da Bir Tunç Çağı Yerleşimi: Aşağıseyit Höyüt" ile "Tarih Biliminin Kültürel Miras Bilincine Katkısı" söyleşisi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Şule Becer'in "Yüreğinin Götürdüğü Yere Git" sergisi 14-26 Mayıs, Özgün Baskı Resim Grubu'nun "İzler" sergisi 18-23 Mayıs'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'deki etkinlikler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, genç sanatçılar yarın AASSM'de sahne alacak.

İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali 21-24 Mayıs arasında AASSM'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen festivale 75 koro katılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
