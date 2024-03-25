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İZDOB, Giacomo Puccini'nin La Boheme eserini sahneleyecek

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İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "La Boheme" eserini, sanatseverlerle buluşturacak.

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19. yüzyılın sonlarında Paris'in sanatçı ve entelektüel çevrelerinde geçen hikayesi, duygusal derinliği ve müzikal zenginliğiyle opera tarihinde önemli bir yer tutan La Boheme, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yarın akşam izleyicilerle buluşacak.

Operanın dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer ve ışık tasarımını ise Müfit Özbek üstlendi. Şef Roberto Gianola ve şef Tulio Gagliardo, başkemancılar Can Güçkan ve Olgu Kalın eşliğindeki orkestrada, şef Orhan Öner Özcan koroyu, şef Başar Ünal ise çocuk korosunu yönetecek.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin eseri, Evin Atik rejisörlüğünde, 4 perde ve İtalyanca olarak 28, 30 Mart ile 1, 3, 5 Nisan tarihlerinde İzmir'de sahnelenecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Giacomo Puccini İzmir Kültür Sanat Güncel Haberler

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