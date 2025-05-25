İz ve Ezgi Mezuniyet Sergisi Sanatseverlerden Tam Not Aldı

İz ve Ezgi Mezuniyet Sergisi Sanatseverlerden Tam Not Aldı
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İz ve Ezgi Mezuniyet Sergisi Sanatseverlerden Tam Not Aldı
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Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu geleneksel el sanatları bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'İz ve Ezgi' adlı sergi, farklı geleneksel sanat türleriyle sanatseverlerin ilgisini çekti.

"İz ve Ezgi" beğeni topladı

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "İz ve Ezgi" adlı mezuniyet sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı tezhip, minyatür ve ebru gibi birçok geleneksel sanat türüne ait toplam 88 eser, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Serginin küratörlüğünü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aydan Akkök üstlenirken, etkinlikte sanat ve müziğin iç içe geçtiği özel bir an da yaşandı.

"İz ve Ezgi" sergisi, hem geleneksel el sanatlarına olan ilgiyi artırması hem de genç sanatçıların yeteneklerini kamuoyuyla paylaşmaları açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Kültür Sanat
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