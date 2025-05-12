İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Ebedi Barış' Oyunu Trabzon'da Sahnelendi
İstanbul Devlet Tiyatrosu, 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında 'Ebedi Barış' oyununu Trabzon'da sanatseverlerle buluşturdu. Juan Mayorga'nın kaleme aldığı oyunun rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan yaparken, iyilik-kötülük ve ahlaki değerler üzerine derin mesajlar veriliyor.
İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Ebedi Barış" oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Juan Mayorga'nın kaleme aldığı, Canan Şahin'in çevirisini yaptığı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın yaptığı oyunda, iyilik ile kötülük, ahlaki değerler ve ebedi barışın sağlanabilir olup olmadığına dair ikilikler işleniyor.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat