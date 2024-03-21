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Isparta'da Nevruz Bayramı kutlandı

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Isparta'da Nevruz Bayramı kutlandı

ISPARTA - Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı renkli görüntüler oluşturdu. Baharın gelişi olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliklerinde semeni oyunu, örste çekiçle demir dövme, yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı, halat çekme yarışı ve Nevruz Ateşi yakılması gibi etkinlikler yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Tarih Öğretmeni Necati Göksel yaptı. Göksel'in konuşmalarının ardından günün anlamına binaen şiirler okundu.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Kaymakam Adem Çelik Nevruz Ateşini yaktı. Ateşin yakılmasıyla birlikte Eğirdir protokolü ve öğrenciler tek tek üzerinden atladılar.

Nevruz Bayramı kutlamasına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, Eğirdir Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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