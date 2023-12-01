İspanyol Diva Luz Casal İş Sanat'ta Konser Verdi

İspanya'nın dünyaca ünlü divası Luz Casal, İş Sanat'ta verdiği konser ile sevenleriyle buluştu.

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın Oscar ödüllü "Yüksek Topuklar" filminde seslendirdiği 'Piensa en mi' şarkısıyla adını dünyaya duyuran Luz Casal, dün akşam İş Kuleleri Salonu'ndaki konserde 'Gracias a la Vida', 'Historia de un Amor' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra son albümü "Las Ventanas de mi Alma"dan da parçalar seslendirdi.

2023 yılı Avrupa turnesinin son konserini İş Sanat'ta veren Casal, dakikalarca ayakta alkışlandı.