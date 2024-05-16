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İskenderun'da Üniversite Öğrencilerinin Resim Sergisi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen sergide, 20 öğrencinin yağlı boya tekniğiyle yaptığı 30 resim sergilendi. Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, öğrencileri tebrik etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üniversite öğrencilerinin yaptığı resimler sergide buluşturuldu.

İskenderun Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda düzenlenen sergide, 20 öğrencinin yağlı boya tekniğiyle yaptığı 30 resim yer aldı.

Sergiyi gezip eserleri inceleyen Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, öğrencileri tebrik etti.

Etkinliğe, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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