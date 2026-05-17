Rektörlerden İpekyolu Kariyer Fuarı'na ziyaret
İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'nın ikinci gününde paydaş üniversite rektörleri fuar alanındaki stantları ziyaret ederek öğrenciler ve firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'a, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş eşlik etti. Heyet, fuar alanında kurulan stantları tek tek dolaşarak kurum ve firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Rektör Akpolat, bu sırada katılım sağlayan kurumlara teşekkür belgesi takdim etti.

Rektörler ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet ederek kariyer planlaması, staj ve istihdam imkanları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, kamu kurumları ile özel sektör temsilcileri gençlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

