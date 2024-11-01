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İnci Taneleri'nde Düğün Sürprizleri ve Silahlı Baskın

İnci Taneleri'nde Düğün Sürprizleri ve Silahlı Baskın
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Kanal D'de yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinde, Azem'in kızı Nehir'in düğününde yaşananlar dikkat çekti. Düğünde sürpriz bir dans performansı sergileyen Dilber ve Yıldız, ardından tuhaf olaylar silsilesi başladı. Reyyaz'ın adamları düğünü basarak Aleyna'yı kaçırdı.

KANAL D'de yayınlanan ' İnci Taneleri'nde Azem'in kızının düğününe giden Dilber ve Yıldız, sürpriz bir şekilde kendilerini piste attı. İkilinin 'Kar Yolla' şarkısındaki dans performansı büyük beğeni topladı.

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin 20'nci bölümünde Kürşat komiser, Mahun Hanım'a Cihan, Necmi ve Aleyna'nın sabıkalı olduğunu söyledi. Nehir, bu durumu öğrendi. Cihan, ablasına isterse düğününe katılmayabileceği önerisini getirirken Nehir, bu teklifi reddetti ve sadece Semiramis'ten uzak durması konusunda kardeşini uyardı.

'NEHİR BENİM KIZIM'

Azem ve Piraye, teknede yalnız konuşarak yüzleşti. Piraye, Azem'e neden burada olduğunu sordu. Azem de ayrıldıkları o gece anlatamadığı gerçekleri Piraye'ye itiraf ederek "Nehir benim kızım" dedi.

NEHİR'İN DÜĞÜNÜ

Herkesin ısrarıyla Azem kızının düğününe gitti. Kızının en mutlu gününü uzaktan izlerken Dilber ve Yıldız ani bir kararla oyun havasında piste daldı. İkili 'Kar Yolla' şarkısıyla dans ederken Azem takı merasiminde kızının yanına gitti ve kızıyla bir kez daha yüz yüze geldi.

SİLAHLI BASKIN

Azem, Nehir'e annesinden kalan inci kolyeyi hediye etti. Baba kızın bu duygusal anı, patlayan silah sesleriyle bölündü. Reyyaz'ın adamları Cihan, Necmi ve Aleyna için düğünü bastı. Düğünde kimseye bir şey olmazken Nusret ve Berzan, Aleyna'yı kaçırdı.

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE KANAL D'DE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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