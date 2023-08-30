İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan film galası yapılacak

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş'ın yaptığı ve Avrupa'da 'Müthiş Türk' olarak anılan iş insanı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan 'Her Şeye Rağmen' filminin galası 26 Eylül günü, Kanyon AVM Paribu Cineverse'de yapılacak.

Yönetmenliğini Murat Erdal Aktaş'ın yaptığı ve Avrupa'da "Müthiş Türk" olarak anılan iş insanı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan "Her Şeye Rağmen" filminin galası 26 Eylül günü, Kanyon AVM Paribu Cineverse'de yapılacak.

Adana'da başlayıp Hollywood'a kadar uzanan hikayesiyle dikkat çekecek olan filmde, İlhan Doğan'ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor.

Film, çekimler sırasında Pandemi kısıtlamalarına, vizyona gireceği tarihte ise Türkiye"de 11 ili sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti.

Uzun yıllar Almanya'da "Müthiş Türk" olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan'ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı.

Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan'ı beyazperdede Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyorlar.

Avrupa'da elde ettiği başarıları nedeniyle "Müthiş Türk olarak adlandırılan İlhan Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek için, uzun yıllar yaşadığı Almanya'yı tepki göstererek terk etmişti.

Çekimler Türkiye, Almanya ve İspanya'da yapıldı..

Çekimleri Türkiye, Almanya ve İspanya'da çekimleri yapılan ve yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı, Türk ve Alman oyunculardan oluşan "Her Şeye Rağmen" filminin başrollerinde Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in yanı sıra Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser yer alıyor.

Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan "Her Şeye Rağmen" filmi 29 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Filmin yapımcıları "Film çok iyi oldu.

Hikayesi ile ilham veren bir film. Ancak pandemi ve 6 Şubat depremleri ile zorunlu olarak ertelendik. Adı gibi her şeye rağmen sonunda vizyona giriyor" dediler.

Filmin galası 26 Eylül'de yapılacak...

Merakla beklenen "Her Şeye Rağmen" filminin galası 26 Eylül Salı günü Kanyon AVM'deki Paribu Cineverse salonlarında yapılacak. Ünlü isimlerinde davetli olarak katılacağı filmin galasında, hayatı filme çekilen iş insanı İlhan Doğan da hazır bulunacak.

Aksiyon ve dramatik sahnelerin sıklıkla yer aldığı filmin ikinci galası ise hikayenin başladığı yer olan Adana'da gerçekleştirilecek.