Üye Girişi
Haberler
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması

İkinci Caddenin Mahkumu Tiyatro Oyunu NEVÜ'de Sahnelendi

İkinci Caddenin Mahkumu Tiyatro Oyunu NEVÜ'de Sahnelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Devlet Tiyatrosunun 'İkinci Caddenin Mahkumu' adlı oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde tiyatroseverlerle buluşarak büyük ilgi gördü.

İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluştu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, açık tiyatro gösterimleri devam etti.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Neil Simon'un yazdığı, Evren Serter'in yönettiği tiyatro oyunu, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelendi.

Oyunu, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat
img

Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
img

SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
img

Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül oldu
Federasyon Başkanı oldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Aralık Ödemiş, Menemen, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 175. bölüm tek parça full HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık günün maçları nereden izlenir? Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taha Akgül kimdir, kaç yaşında? Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kariyeri! 19 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 19 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Survivor Mevlüt kimdir? Mevlüt Koçak kaç yaşında, nereli? Gönüllüler Mevlüt Koçak hayatı ve kariyeri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.