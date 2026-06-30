Altın Başarı Ödülleri 25. kez sahiplerini buldu

Bu yıl 25'inci kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı muhabiri Zöhre Alagöz "Yılın En İyi Savunma Muhabiri ödülüne layık görüldü. Ödülünü şehitlere ithaf ettiğini belirten Alagöz, "Sınır ötesinde ve vatanımızım her köşesinde canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize minnettarım" dedi.

Spiker Platformu ve Hayat Dergisi'nce bu yıl 25'inci kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", dün gece sahiplerini buldu. Törende, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, yazılı ve görsel basın, kültür-sanat, spor ve haber kategorilerinde ödüle layık görüldü. Sunuculuğunu Burcu Mutlu'nun yaptığı gecede 60 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Törende konuşan Hayat KırmızıTürk dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, 25'inci kez gerçekleştirdikleri törenle başarı, liyakat, medya etiği, eğitim ve Türkçe'nin önemine dikkat çekerken İstanbul'da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade etti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Zöhre Alagöz de Türk savunma sanayinde yerli ve milli ürünlerin gelişimini kahraman askerlerin ve güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına yönelik yaptığı haberler ile "Yılın En İyi Savunma Muhabiri" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü şehitlere ithaf ettiğini belirten Alagöz, "Bu ödüle layık görülmem benim için büyük onur. Mavi vatanımız Gök vatanımız ve siber dünya da tam bağımsız bir Türkiye hedefinde alın teri döken savunma sanayii çalışanlarına ve mühendislerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sınır ötesinde ve vatanımızım her köşesinde canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize minnettarım. Dualarını esirgemeyen anneme, varlığıyla güç bulduğum kardeşim Hamza'ya, haberin merkezinde ve sahada omuz omuza çalıştığım mesai arkadaşlarıma sonuz teşekkür ederim. Ödülümü aziz şehitlerimize ithaf ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı