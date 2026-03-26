"Edusa" operasının prömiyeri 28 Mart'ta AKM'de gerçekleşecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 28 Mart'ta "Edusa" operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasının sahneye taşındığı eserin dünya prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Opera eseri sahnelenecek olan ilk Türk kadın besteci Güldiyar Tanrıdağlı'nın bestelediği Edusa'nın librettosunu Prof. Dr. İskender Pala kaleme aldı.

Rejisör Caner Akın, eserde geleneksel opera anlatısını, çağdaş ve deneysel sahneleme olanaklarıyla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İskender Pala, Edusa eserinde bir toplumun gerçek gücünün toprak ya da maddi zenginlikten değil, kuşaktan kuşağa aktarılan kültüründen doğduğunu ifade etti.

Temsillerde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetecek. Eserin dekor ve görsel tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografisini ise Berk Sarıbay hazırladı. İDOB Korosunun şefliğini ise Anıl Aydın üstlenecek.

"Edusa" rolünde Gülbin Günay ile Evren Işık Yasemin, "Halludas" rolünde Mert Süngü ve Ufuk Toker, "Krezüs" rolünde Göktuğ Alpaşar ve Gökhan Ürben, "Namirek" rolünde Nesrin Gönüldağ ve Asude Karayavuz, "Kyros" rolünde Yoel Keşap ve Hüseyin Likos, "Solon" rolünde Caner Akgün ve Kevork Tavityan, "Karuna" rolünde Barbora Hitay ve Deniz Likos, "Kufu" rolünde Berk Dalkılıç ve Bülent Külekçi, "Aryan" rolünde Alper Göçeri ve Murat Güney, "Nakata" rolünde Kenan Dağaşan ve Emre Güngör, "Mehte" rolünde Erencan Karadi ve Burak Kul, "Sandanis" rolünde Arda Durgut ve Ufuk Karakoç, "Aryenis" rolünde Efe Doğrukul ve Bahadır Özkoca, "Soytarı" rolünde Uğur Etiler ve Okan Fidan, "Muhafız" rolünde Mehmet Tükel Acar ve Talip Savranbaşı, "Ulak" rolünde ise Kılıç Aslan ve Emre Parlar dönüşümlü olarak sahnede olacak."

İDOB bale ve modern dans sanatçıları da eserin kadrosunda yer alıyor. Eserin konusu kısaca şöyle:

"Tarih boyunca altın, para ve iktidar el değiştirmiş, imparatorluklar yıkılmış, sınırlar değişmiştir. Ancak kültürünü koruyan toplumlar varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Kalıcı adalet ise yalnızca güç sahiplerinin iradesine değil kültürel değerler, etik anlayış ve toplumsal hafızaya dayanır. Edusa'da anlatılan hikaye de bu gerçeği geçmişten bugüne aktaran güçlü bir anlatıdır."

Eser, 2, 4, 11, 18 ve 30 Nisan'da AKM'de yeniden sahnelenecek.