İbrahim Yıldız, Nevşehir Kalesi'nde Konser Verecek

TRT'de yayınlanan "Sen Türkülerini Söyle" adlı şarkı yarışmasında performansıyla büyük beğeni toplayan İbrahim Yıldız, 16 Eylül Cumartesi akşamı Nevşehir Kalesi'nde hemşehrileriyle buluşuyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kültür ve Sanat Günleri' devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde 16 Eylül Cumartesi akşamı Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenecek olan konser programında, TRT ekranlarında yayınlanan 'Sen Türkülerini Söyle' adlı yarışma programında performansı ile jüriyi ve tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan İbrahim Yıldız hemşehrileriyle buluşacak. Yıldız, saat 20.30'da başlayacak olan konser programında sevilen türkülerini Nevşehirliler için seslendirecek.

16 Eylül 2023 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan konser programına katılmak isteyenler biletlerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden ücretsiz olarak alabilecek. - NEVŞEHİR