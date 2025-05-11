İbrahim Erkal Anısına Klip Hazırlandı

Memleketi Erzurum'dan İbrahim Erkal'e vefa

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları'dan eğitim gören dokuz öğrenci ve müzik öğretmenleri vefat yıldönümünde İbrahim Erkal anısına bir klip hazırladı.

Vakıf Okulları Müzik Öğretmeni Fethi Gençoğlu ve dördüncü sınıfta eğitim gören 9 öğrencisi ile beraber İbrahim Erkal'ın ölüm yıldönümü vesilesiyle anlamlı bir çalışma yaptı. Rahmetli İbrahim Erkal'in şarkıları için çektiği kliplerden yola çıkan öğrenciler onun hatırasını bir kez daha yaşattı. Öğrenciler hazırladıkları klipte; İbrahim Erkal'in hafızalara kazınan eserlerini yine onun tavrıyla hem yeniden canlandırdı hem de söylediler.

Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi odağı oldu.