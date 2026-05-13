Huzurevi sakinleri ebru sanatıyla buluştu

Sinop'ta huzurevi sakinleri, üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen ebru sanatı etkinliğinde hem geleneksel sanatı tanıdı hem de keyifli vakit geçirdi.

Sinop Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Etkileşim Topluluğu tarafından düzenlenen ebru sanatı etkinliğine, Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri katıldı.

Etkinlik kapsamında huzurevi sakinlerine ebru sanatı hakkında bilgi verilirken uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirildi. Renklerin su üzerindeki uyumunu deneyimleyen yaşlı bireyler, kendi ebru çalışmalarını yaparak keyifli anlar yaşadı.

Düzenlenen etkinlikle huzurevi sakinlerinin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve geleneksel Türk sanatlarının tanıtılması amaçlandı. Etkinlik sonunda huzurevi sakinleri, organizasyonda emeği geçen öğrencilere teşekkür etti. - SİNOP

