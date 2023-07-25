Houston Doğa Bilimleri Müzesi'nde Köpek Balıkları Sergisi

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston Doğa Bilimleri Müzesi'nde düzenlenen "Köpek Balıkları! Derinlerdeki Dehşet, Canavarlar & Mitler" adlı sergi ziyaretçileri interaktif bir deneyim vasıtasıyla köpekbalıklarına yaklaştırıyor.

Ziyaretçiler canlı köpek balıklarının ve 14 gerçek boyutlu modelin yanı sıra fiziksel etkileşimli ve dokunulabilir öğelerin yer aldığı altı galeride dolaşabiliyor. Ziyaretçiler böylece bir köpekbalığına dokunma ve bu canlıları benzersiz kılan özellikleri keşfetme şansına sahip olabiliyorlar.

Serginin küratörü Nicole Temple, "Köpekbalıkları son derece çeşitli ve etkili yırtıcılardır ancak tehdit yaratmaktan ziyade, tehlike altındadırlar. Aslında köpekbalığı türlerinin üçte birinden fazlası şu anda yok olma tehdidiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Temple sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sergi sayesinde konuklarımızın, koruma çabalarına yardımcı olmalarını sağlamak için köpekbalıkları hakkındaki yanlış algıları, gizemleri ve sırlarını keşfedecek. Bunların yanı sıra misafirlerimizin köpekbalıklarının dünya çapında bilimsel yeniliklere ilham vermeye devam eden benzersiz adaptasyonlarını ve davranışlarını keşfedebilmelerini de umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Houston'dan bildiriyor. (XHTV)