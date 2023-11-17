Hollandalı Tiyatro Yapımcısı Gazze İçin Uyku Grevi Başlattı

Hollandalı tiyatro yapımcısı ve oyuncusu Laura van Dolron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için tiyatroda 'Gazze'de ateşkes için uyku grevi' başlattı. Eylem, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar ülkedeki farklı tiyatro salonlarında sergilenen oyunlarla devam edecek.

Hollandalı tiyatro yapımcısı ve oyuncusu Laura van Dolron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için tiyatroda "Gazze'de ateşkes için uyku grevi" başlattı.

Lahey kentindeki Aan Het Spui Ulusal Tiyatro salonunun giriş bölümüne kurulan sahnede dün gece açılışı yapılan eyleme, çoğunluğu Hollandalılardan oluşan bir grup katıldı.

"Uyuyamıyorum çünkü onlar bir daha asla uyanmayacaklar." sloganıyla başlayan eylemin ilk gecesinde van Dolron, "Benim adım Rachel Corrie" adlı tek kişilik oyunu sergiledi.

Sergilenen oyun sonrası ziyaretçilere açık kalan tiyatro salonunda, Dolron ve katılımcılar yerel saatle 08.30'a kadar Gazze'de yaşananlarla ilgili üzüntülerini ve endişelerini paylaştı.

Eylem, Gazze'de ateşkes sağlanana kadar ülkedeki farklı tiyatro salonlarında sergilenen oyunlarla devam edecek.

Van Dolron, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece başlattığı "uyku grevinin", ülkede birçok tiyatro kurumu ve yapımcısı tarafından desteklenen ulusal eylem olduğunu ve tüm ülkeye yayılacağını söyledi.

Gazze'de yaşananlardan dolayı üzüntü, acı ve endişe duyulduğunu dile getiren van Dolron, "Bence (Gazze'de yaşananlar nedeni ile) evimizde tek başımıza sabaha kadar uykusuz kalarak yatakta uzanmak yerine bunu birbirimizle paylaşmamız daha iyi olur. Yani birbirimize destek ve üzüntü ile bağlantılı." dedi.

Van Dolron, "Bu eylem ile endişeli olduğumuzu, uykularımızın kaçtığını, (Gazze'de) olan biteni dayanılmaz bulduğumuzu ve birbirimize güç verdiğimizi göstererek hükümete önemli bir mesaj ilettiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes sağlanana kadar grevin devam edeceğine vurgu yapan van Dolron, "Yani korkarım ki bu çok uzun sürecek." diye konuştu.

Rachel Corrie kimdir?

ABD'nin Washington kentinde 1979'da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, 16 Mart 2003'te Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına karşı çıktığı sırada İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerle ezilerek öldürüldü.

Corrie'nin ailesinin olay hakkında açtığı dava, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Adı Filistin'de pek çok okul, hastane ve yeni doğmuş çocuğa verilen Rachel Corrie'nin anısına çok sayıda film yapıldı, tiyatro oyunları oynandı ve kitaplar yazıldı.

Corrie'nin Filistin'den ailesine yazdığı mektuplar derlenerek, "Bırakın Tek Başıma Direneyim" başlığıyla kitap olarak yayımlandı.