Hollanda'da Yaşayan Türk, Evini Çanakkale ve Atatürk Müzesine Dönüştürdü

Hollanda'da yaşayan aslen Kırklarelili olan Bülent Türker, yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği tarihi eşyalar ile evini Çanakkale ve Atatürk müzesi haline getirdi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan Bülent Türker, Çanakkale Savaşlarının 100. yılı dolayısıyla 2015'te müze haline getirdiği evini, geçen yıl da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Çanakkale ve Atatürk müzesine dönüştürdü.

Randevu sistemiyle ücretsiz gezilen müzeyi, Türklerin yanı sıra Hollandalılar da ziyaret ediyor.

Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının, Hollanda ve Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine tarihi anlatarak Çanakkale'yi, Atatürk'ü ve Türkiye'yi sevdirmek olduğunu söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin çoğunun Türkiye'nin tarihine uzak olduğunu belirten Türker, "(Türk gençlerinin) Vatan ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmaları gerektiğini ve vatanın ne zor şartlarda kazanıldığını, buradaki orijinal malzemelerle görmelerini istiyorum. Bu benim en büyük idealim." dedi.

Türker, müzenin kuruluş sürecine ilişkin şunları anlattı:

"30 seneden beri biriktirdiğim Çanakkale Savaşlarına ait tarihi eşyalarla 2015'te Rotterdam'da bir müze yapmaya karar verdim. Uygun bir yer bulamayınca evimi müzeye dönüştürdüm. Elimdeki eserleri, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Çanakkale Savaşlarında bizimle savaşan bütün ülkelerden takip ederek satın aldım ve burada müthiş bir koleksiyon topladım."

Evinde sergilenen eserlerin bazılarının hikayesini anlatan Türker, şunları kaydetti:

"Burada Çanakkale Savaşlarında kullanılan el işlemesiyle şeker çuvalından yapılmış Türk bayrağı var. Köylerde dut ağacının dalına asılı olan bu bayrağı, gençler alıp savaşa gidiyorlarmış. Diğer taraftan savaşta bir İngiliz askerinin bir Türk askerimizi şehit ettikten sonra ganimet olarak aldığı altın köstekli saati, 97 yıl sonra İngiltere'de yapılan açık artırmada satın aldım. Bu ve buna benzer orijinal malzemelerin bende bulunmasından dolayı mutluyum. Beraber yaşadığım 88 yaşındaki annemle ziyaretçilere bunları ücretsiz sunuyoruz."

Türker, evinde sergilenen eserler arasında Fransız ve İngiliz komutanların savaşta kullandığı dürbünler, Fransız komutanın piposu, kılıç, süngü ve silahlar, havada çarpışan mermiler, İngilizlerin kurduğu tuzaklar, Fransız dergileri ile gazeteler ve Atatürk'ün balmumu heykelinin de bulunduğunu vurguladı.

Müzede "Atatürk odası" var

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlandığı geçen yıl 29 Ekim'de evini Çanakkale ve Atatürk müzesine dönüştürdüğünü dile getiren Türker, müzenin açılışını oyuncu Perran Kutman'ın yaptığını anımsattı.

Türker, "Dolmabahçe Sarayı'ndaki gibi özel bir Atatürk odası yaptık. Odada onun madalyaları, öldüğü günkü gazeteler, ona ait kıyafetler ve madalyalar ve o zamana ait orijinal kılıçlar var. Yakında evin bahçesinde de Atatürk köşkümüz olacak." diye konuştu.

Türker, randevu sistemi ile çalıştıklarını ve müzenin haftanın yedi günü herkese açık olduğunu belirterek, "Burayı bugüne kadar Ediz Hun ve Fatma Girik gibi birçok ünlü, Türkiye'den milletvekilleri ve bakanlar geldi ve ziyaret etti. Fransa, İngiltere ve ABD'den dahi buraya gelen insanlar var. Hollandalılar da çok geliyor. Bundan gurur duyuyorum." dedi.

Birçok Hollandalı tarihçinin müzeye gelip inceleme yaptığına dikkati çeken Türker, "İki Hollandalı öğrenci, bir Türk'ün yurt dışında evinde müze açmasını üniversitede tez konusu yapmışlar. Gelip burada çekim ve röportaj yaptılar. Türkiye'den de iki üniversite öğrencisi tezleri için bizimle görüntülü röportaj yaptı. Öğrencilerin en iyi ve en üst düzey seviyede not almaları ve bunların hepsi bizim için de ayrı bir gurur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.