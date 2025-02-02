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Hayvanseverin Duyarlılığı: Donmak Üzere Olan Atmaca Kurtarıldı

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Erzincan'da bir hayvansever, yol kenarında donmak üzere bulduğu yaralı atmacayı tedavi ettirerek kurtardı. Donma tehlikesi geçiren yaban hayvanlarına karşı duyarlılığın önemi vurgulandı.

Erzincan'da yaşayan hayvansever Hakan Bektaş, yol kenarında donmak üzereyken bulduğu yaralı atmacanın veteriner hekim tarafından tedavi edilmesini sağladı.

Kentte son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında bitkin ve hareketsiz atmaca bulan Bektaş, o saatte açık veteriner bulamayınca yırtıcı kuşu evine götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine de durum hakkında bilgi veren Bektaş, donmak üzereyken bulduğu atmacayı sıcak ortamda tavuk eti vererek besledi.

Sabah saatlerinde atmacayı veterinere götürüp tedavi ettiren Bektaş, bir süre daha bakım ve beslenmesini yapacağı yırtıcı kuşu, iyileştikten sonra bulduğu bölgede doğaya bırakacak.

"Soğuktan donmuş haldeydi"

Hakan Bektaş, AA muhabirine, donmak üzere olan yaralı atmacayı görünce duruma kayıtsız kalamadığını söyledi.

Özellikle dondurucu soğuklarda dışarıda yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde Çağlayan beldesinden Erzincan'a gelirken yolun kenarında bitkin halde buldum. Hareket edemiyordu, yanına gittim, soğuktan donmuş haldeydi, hava da çok soğuktu. Hemen arabaya aldım, eve getirdim. Akşam olduğu için veteriner klinikleri açık değildi. Eve götürdüm, et falan verip besledim, kendine geldi. Sabah da veterinere getirdim. Hekimimiz atmacanın muayenesini yaptı. İnşallah iyileşecek. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyorum. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Bu tarz durumlarda hayvanlara sahip çıkalım."

Veteriner hekim Samet Albayrak da atmacanın bacağında yara tespit ettiklerini belirterek, "Büyük ihtimalle uçarken bir yere takıldı. Bacağında oluşan yara da tırnaklarına zarar vermiş. Muayenesini yaptık, gerekli tedavisini uyguladık, inşallah birkaç güne toparlayacak." dedi.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Kültür Sanat
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