Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün filmi konusu, oyuncuları ve Hayalimdeki Düğün özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hayalimdeki Düğün filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hayalimdeki Düğün konusu, özeti ve Hayalimdeki Düğün oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hayalimdeki Düğün filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hayalimdeki Düğün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hayalimdeki Düğün filmini izleyecek olanların merak ettiği Hayalimdeki Düğün konusu nedir, Hayalimdeki Düğün oyuncuları kimler ve Hayalimdeki Düğün özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Yönetmen : Jason Moore

Oyuncular : Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz