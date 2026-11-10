Havran Kaymakamı Evlice, Kültür ve Turizm Müdürü Vurucu'yu ziyaret etti

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Balıkesir'in Havran ilçe Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçenin kültürel ve turistik değerlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar için İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu'yu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Havran'ın kültürel mirası, tarihi değerleri ve turizm potansiyeli ele alındı. İlçenin turizm alanında gelişmesine katkı sağlayabilecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Havran'ın sahip olduğu kültürel ve turistik değerlerin tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmaların önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı