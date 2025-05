Hatay'da Deprem Sonrası 100. Cami İbadete Açıldı

Asrın felaketi sonrası Hatay'da inşa edilen 100'üncü cami ibadete açıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı : "Bizim 6 Şubatta olan afetlerde 384 camimiz kullanılamaz hale gelmişti ve şu an itibariyle bugün 100'üncü camimizi de vatandaşlarımızın ibadetine açmış olduk"

HATAY - Asrın felaketinde 384 caminin kullanılamaz hale geldiği Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 100'üncü cami Altınözü ilçesinde Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen 384 caminin yerlerine yenilerinin yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Asrın felaketinden bu yana inşa edilen 100'üncü cami Altınözü ilçesinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibate açıldı. Asrın felaketinde 384 caminin kullanılamaz hale geldiği kentte 100 cami ibadete açılırken, 55 camide de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Depremlerde 384 cami kullanılamaz hale geldiğini ve şuan an itibariyle 100'üncü caminin açılışını yaptıklarını ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde, tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu afetler bizde kapanması zor maddi ve manevi yaralar açtı. Fakat 6 Şubat itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın; en büyük ihya, inşa ve imar faaliyeti ilimizde başladı. Bu imar, ihya ve inşa faaliyetleri çerçevesinde biz Hatay modeli şeklinde bir modelle çalışmalarımıza başladık. Şehrimizde; konutlarımızı, ticarethanelerimizi, okullarımızı, kamu kurum ve kuruluş yaparken diğer taraftan da hasar gören dini yapılarımızı da ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Dini yapılarımızın ayağa kalkması noktasında hayırseverlerimizin de çok ciddi katkılarını ve desteklerini görüyoruz. Bizim 6 Şubatta olan afetlerde 384 camimiz kullanılamaz hale gelmişti. Şu an itibariyle bugün 100'üncü camimizi de vatandaşlarımızın ibadetine açmış olduk. Ayrıca 55 cami inşaatımız şu an itibariyle devam ediyor. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii 55 caminin de dışında özellikle başta Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türk Diyanet Vakfı'mız, hayırseverlerimizle birlikte yoğun bir şekilde yıkılmış olan camilerimiz yerine yeni camilerin yapılması noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Bugünkü açmış olduğumuz cami olmak üzere camilerimizin Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.