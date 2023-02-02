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Hatay'da Aşık Veysel'i anma konseri düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

Hatay'da Aşık Veysel'i anma konseri düzenlendi

Hatay'da, vefatının 50. yılında Aşık Veysel'i anma konseri gerçekleştirildi.

Hatay'da, vefatının 50. yılında Aşık Veysel'i anma konseri gerçekleştirildi.

Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen konserde, Aşık Veysel'e ait türküler seslendirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2023'ün UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Halk ozanı Aşık Veysel'in türküleriyle şiirlerinde birlikten beraberlikten, kardeşlikten, dostluktan, insanlıktan bahsettiğini belirten Doğan, sanatçının vatanını, bayrağını ve milletini seven biri olduğunu ifade etti.

Vali Rahmi Doğan, ardından sanatçılara çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat

Necip Fazıl Kısakürek Sivas Hatay Kültür Sanat Haberler

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