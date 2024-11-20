Hatay'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi
Hatay'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 150 çocuk eğlenceli zaman geçirdi. Halat çekme oyunları, yüz boyama ve el sanatları etkinlikleri ile animasyon gösterileri yapıldı.
Hatay'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.
Valilik koordinasyonunda merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen programa 150 çocuk katıldı.
Halat çekme oynayan çocuklar için yüz boyama ve el sanatları etkinlikleri ile animasyon gösterisi yapıldı.
Çocukların gönüllerince eğlendiği programda Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da yer aldı.
İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de havaya balon bırakan çocuklara pamuk şeker ikram edildi.