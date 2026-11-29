Hatay Antakya'da depremde hasar gören Şeyh Ali Camii törenle yeniden ibadete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören Şeyh Ali Camii, restorasyonun ardından törenle yeniden ibadete açıldı. Açılışa Bakan Mehmet Nuri Ersoy katıldı, ilk cuma namazı cemaatle kılındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Şeyh Ali Camii düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.
Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, İl Müftüsü Necati Şafak ve il protokolü katıldı.
Programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından açılış duası yapıldı. Duanın ardından cami ibadete açılırken, ilk cuma namazı cemaatle birlikte kılındı.
6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi caminin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasıyla Hatay'ın dini ve kültürel mirasının korunması adına önemli bir adım atıldı.