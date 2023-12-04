Hasankeyf'teki binlerce yıllık mağaralar turizme kazandırılacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yerleşkedeki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında mağaraların temizlik ve restorasyonu yapılacak. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, bu çalışmanın tarihi mağaraların ekonomik katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yerleşkedeki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin 19'uncu bölümünde, Hasankeyf'teki binlerce yıllık mağaraların turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalara yer verildi.

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf'te, Yamaç Külliyesi çevresinde bulunan mağaraların korunması ve turizme kazandırılması sağlanacak.

İl Özel İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığınca tarihte barınma ve iskan yeri olarak kullanılan binlerce yıllık mağaraların temizlik ve restorasyonu için proje hazırlanıyor.

- Proje çalışması bu ay tamamlanacak

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, Hasankeyf'in 12 bin yıllık tarihe sahip kadim şehir olduğunu söyledi.

Batman'da tarih ve turizm denildiğinde ilk akla gelen yerin Hasankeyf olduğunu belirten İmrak, bu potansiyelin arttırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, Yamaç Külliyesi etrafındaki mağaraların turizme kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

İlgili firmanın projelendirme çalışmasının bu ay tamamlanacağını ve ardından ihale yapılacağını belirten İmrak, Hasankeyf'in yerli ve yabancı turistler açısından önemli bir destinasyon olduğunu ifade ederek, "Proje kapsamında mağaraların temizlenmesi ve turizme açılmasını hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen de ilçenin, Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kusen, "Bunun delili de yaklaşık 6 bin mağaranın burada bulunmasıdır. Mağaralar tarih öncesinden günümüze kadar kullanılmış. Özellikle Sümer ve Urartu dönemlerinde mağara şehir anlamında bir yerleşim yeri olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

Günümüze kadar gelen mağaraların turizme kazandırılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Kusen, bu sayede tarihi mağaraların ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

1970 yılına kadar mağaraların yüzde 90'ında Hasankeyfliler yaşamış

Çalışmalar sayesinde mağaraların gelecek nesillere aktarılacağına işaret eden Kusen, 1970 yılına kadar mağaraların yüzde 90'ında Hasankeyflilerin yaşadığını anlattı.

Kusen, şöyle konuştu:

"6 bin mağarayı geleceğe miras olarak bırakmamız lazım. Bu tarihi kültürel zenginliği ekonomiye de kazandırmak gerekiyor. Kale bölgesinde 3 bin mağaramız var. Roma döneminin en görkemli kalesidir burası. Kalede ayrıca cami, kilise, saraylar gibi çok sayıda yapı da var. Bu bölgede 3 bin mağaranın da turizme açılmasıyla ilgili çalışma yapılması elzemdir."