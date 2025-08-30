Hande Ünsal, Zafer Bayramı'nda Bolu'da Konser Verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında şarkıcı Hande Ünsal, Bolu'da konser verdi.

Belediye meydanında düzenlenen konserde Ünsal, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konseri izleyenler, şarkıcının şarkılarına eşlik ederek bayram sevincini yaşadı.

Sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Hande Ünsal'a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Özcan, orman yangınları sonrası yanan alanların yeniden yeşertilmesi için TEMA Vakfına bağış yaptıklarını belirterek, Bolu halkını da bağış yapmaya davet etti.

Hande Ünsal da ekibiyle TEMA Vakfına bağışta bulunacaklarını ifade etti.