Halk Dansları Topluluğu sahnede folklor şöleni sundu
Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Öğrenci Halk Dansları Topluluğu Konseri", Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi.
29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında hazırlanan etkinlikte Anadolu'nun zengin halk dansları sahneye taşınırken, programa Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Oytun Eren, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur İstifçi, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aysel Kaya ve öğrenciler katılım gösterdi.
Konserde Aydın, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Trakya ve Artvin başta olmak üzere birçok yöreye ait halk oyunları sahnelendi. Farklı bölgelerin kültürel zenginliğini yansıtan koreografiler, izleyicilere görsel bir şölen sundu.
Yoğun ilgi gören etkinlikte, halk dansları aracılığıyla kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.
Konser, izleyicilerin alkışları eşliğinde sona erdi. - ESKİŞEHİR