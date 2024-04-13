Halil Söyler'in Vefatının 60. Yılında Anma Konseri Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde sanatçı Halil Söyler, vefatının 60. yılında anıldı.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Halil Söyler Korosu tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde Türk Halk Müziği solo ve koro konser programı gerçekleştirildi. Konserde Halil Söyler'e ait türküler seslendirildi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, "Doğa ve canlılar için çıktığımız yolda ağaçlandırma faaliyetlerimizin yanı sıra oluşturduğumuz koro ile de müzik icra etmekteyiz. İlçemize mal olmuş ülkemizin önemli taş plak sanatçılarından Halil Söyler'i ve onun eserlerini yaşatmak, anısına sahip çıkmak için adıyla koro kurduk. 1964 yılında kaybettiğimiz Türk Halk Müziği sanatçımız Halil Söyler için anma konseri programı düzenledik." dedi.