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Karadeniz'in Zeugması Hadrianopolis'te kazı çalışmaları başladı

Karadeniz'in Zeugması Hadrianopolis'te kazı çalışmaları başladı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı sezonu başladı. Kazılarda Dört Nehir Kilisesi'nin doğusunda tespit edilen yeni yapının ortaya çıkarılması hedeflenirken, geçen yıl bulunan sarayın kabul salonundaki mozaikler restore edilerek ziyarete açılacak.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı sezonu başladı. Kazılarda Dört Nehir Kilisesi'nin doğusunda tespit edilen yeni yapının ortaya çıkarılması hedeflenirken, ortaya çıkarılan sarayın kabul salonundaki mozaikler de bu yıl restore edilerek ziyarete açılacak.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait önemli kalıntılarıyla dikkat çeken Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı sezonu başladı. Bu yıl kazılar, Dört Nehir Kilisesi'nin doğusunda belirlenen yeni bir alanda yoğunlaştırılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, geçmiş yıllarda yapılan jeoradar araştırmalarında tespit edilen yeni yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladıklarını belirtti. Küçük bir ekiple sezonu açtıklarını ifade eden Çelikbaş, hedeflerinin söz konusu yapının kazısını bu yıl içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi. Hadrianopolis'te her yıl yeni bir yapıyı ortaya çıkarıp restorasyonunu tamamlayarak ziyaretçilere açmayı amaçladıklarını dile getiren Çelikbaş, bu yıl da aynı hedef doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti. Çelikbaş, "Diğer bir önemli bizim çalışma noktamız ise geçen yıl ortaya çıkarmış olduğumuz saray yapısının bir bölümü olan kabul salonunun zemin mozaiklerinin bu yıl restorasyonunu tamamen bitirip, yine ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Son yıllarda tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle Hadrianopolis'e olan ilginin önemli ölçüde arttığını vurgulayan Çelikbaş, antik kentin akşam saatlerinde dahi ziyaretçi ağırladığını ifade etti. Çelikbaş, kazı ekibinin önümüzdeki yıllarda da Hadrianopolis'e yeni yapılar ve teşhir alanları kazandırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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