Yönetmenliğini Şiar Zaim'in yaptığı, senaryosu Davut Bekri ve Cengiz Küçükayvaz tarafından yazılan ve 2023'ün en eğlenceli filmi olma iddiasını taşıyan "Hadi Hayırlısı – Istakoz'un Haritası" filminin montajı devam ediyor.

Yapımcılığını Davut Bekri'nin üstlendiği "Hadi Hayırlısı – Istakoz'un Haritası" filminin montajı tam gaz devam ediyor. Montajının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan Willer Film imzalı filmin vizyon tarihi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan 2023 olarak açıklandı.

OYUNCU KADROSU

Ana karakterlerini Hakan Bilgin, Cengiz Küçükayvaz, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü gibi ünlü isimlerin oluşturduğu komedi türündeki filmin dağıtımını TME Film yapacak.

HADİ HAYIRLISI – ISTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİNİN KONUSU

İki rakip mafya babasının uğrunda gözlerini kararttığı eski bir define haritasının hasbelkader bir araya gelmiş 9 kişinin ellerine geçmesi ve bu harita yardımıyla, bir kilisenin mezarlığında gömülü define sandığını bulmak için yola çıkmaları filmin konusunu oluşturuyor. Kahramanlarımız başlarına geleceklerden habersiz, zengin olma umuduyla sonu belirsiz ama bir o kadar da komik bir yolculuğa çıkacaklardır.