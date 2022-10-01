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ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

Kültür Sanat Haberleri

Hafta sonu tatilinde Şanlıurfa'ya gelenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilinde Şanlıurfa'ya gelenler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etme imkanı buldu.

Yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Ailesiyle İsviçre'den gelen Türkiye'ye gelen Mustafa Baş, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Şanlıurfa'da Balıklıgöl ve diğer tarihi bölgeleri gezdiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın ve havasının çok güzel olduğunu ifade eden Baş, Şanlıurfa'nın anlatılandan çok daha güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Kültür Sanat

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