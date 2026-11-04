Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü, Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahara veda etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü, Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahara veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonları arasında müzik dinletisi düzenledi. Tarihi yapıların arasında yankılanan ezgiler, öğrencilerin doğayla müziği buluşturma hedefini yansıttı.

Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen manzarasına düzenledikleri müzik dinletisiyle eşlik etti.

Köprü, han, cami ve kilise gibi tarihi yapıların bulunduğu mahallede gerçekleştirilen dinletide öğrenciler, sonbaharın renk cümbüşü arasında müzik ziyafeti sundu.

Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yapraklarıyla bütünleşen ezgiler, tarihi yapıların arasında yankılandı.

Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü Başkanı ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emine Bilge Tosun, AA muhabirine, müziğe ilgi duyan ve yetenekli öğrencileri bir araya getiren bir topluluk olduklarını söyledi.

Kulüp bünyesinde canlı ve akustik konserlerin yanı sıra müzikal film izleme ve albüm dinleme etkinlikleri düzenlediklerini belirten Tosun, bu çalışmalarla öğrencilerin farklı müzik türlerini tanımalarına ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Tosun, sonbaharın atmosferini müzikle buluşturmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Gümüşhane'nin sonbahar atmosferini müzikle birleştirmek istedik. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin de bu atmosfere katkı sağlamasını amaçladık. Sonbahara veda ederken arkadaşlarımızla müzikal bir dinleti gerçekleştirdik. Mahallenin tarihi dokusu ile sonbaharın renklerinin birleşmesiyle ortaya çıkan atmosfer bizi gerçekten büyüledi."

Gümüşhane'nin farklı doğal güzelliklerinde de benzer etkinlikler düzenleyerek müziği doğayla buluşturmak istediklerini belirten Tosun, kendilerine destek veren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız ile kulüp danışmanı Öğretim Görevlisi Serkan Toksoy'a teşekkür etti.

Kulüp üyesi ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Teoman Karakülah da sonbaharın kendilerinde uyandırdığı duyguları müzik aracılığıyla doğaya yansıtmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark

Galatasaray'ın rakibi PSG'den Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal'e dev fark
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo ve Messi'yi solladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Sporting'e mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 23 kilo verdi! Son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu kendini baştan yarattı! Tam 23 kilo verdi
Şebnem Ferah konserinde 'abla' diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...

Ünlü rockçıya "abla" diye seslendiler! Bakın yanıtı ne oldu?
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü
Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş