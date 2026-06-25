Haberler

Taşköprü Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de 2 bin 140 rakımda yer alan Taşköprü Yaylası, doğal güzellikleri, serin havası ve çevresindeki turizm noktalarıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Gümüşhane'de 2 bin 140 rakımda yer alan Taşköprü Yaylası, doğal güzellikleri, serin havası ve çevresindeki turizm noktalarıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki yayla, ???????çevresinde yer alan Santa Harabeleri ve Çakırgöl gibi turizm destinasyonlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi taş köprünün de bulunduğu yaylada piknik yapan ziyaretçiler, fotoğraf çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Yayladaki bir restoranın işletme müdürü Burak Bilgin, AA muhabirine, çevresinde birçok turizm destinasyonu olan yaylaya yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Okulların tatil olmasıyla ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Bilgin, herkesi yaylaya davet etti.

Ziyaretçilerden Onur Bayrak ise zaman zaman sisin de etkili olduğu yaylada güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Yol kenarında açan çiçekleri seyrettiklerini dile getiren Bayrak, koyun sürüsünün göçünün de farklı bir görüntü oluşturduğunu kaydetti.

Melek Kaya da "Gümüşhane'de böyle güzel yerlerin bulunması, turizm değerlerine katılması bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Düğünde olay görüntü! Kayınbabasının para takma şekli gelini rahatsız etti

Gelin ilk günden kaçacaktı! Düğündeki görüntü tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız

Venezuela'daki ikiz deprem sonrası Erdoğan hemen harekete geçti
Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

Meclis'ten geçti! On binlerin yaşadığı büyük mağduriyet tarih oluyor