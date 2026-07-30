Haberler

Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri başladı

Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali başladı.

Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali başladı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen il protokolü, halk oyunları ekibi ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ardından belediye önünde kurulan sahnede Meksika, İran, Kırgızistan, Ankara ve Giresun'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, festivalin 29'uncu kez düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, etkinliklerin tüm hemşerilere hayırlı olmasını temenni etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise bu yılki festivali "Ortak Zaman Sahnesi, Kültürlerin Buluşması" temasıyla gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Kültür, bizi biz yapan, geçmişimizi geleceğe taşıyan en güçlü bağdır" diyen Başer, "Türkülerimiz, halk oyunlarımız, geleneklerimiz ve ortak değerlerimiz, bizi aynı gönül ikliminde buluşturan en büyük zenginliğimizdir." ifadelerine yer verdi.

Festivalde dört gün boyunca kültürü, sanatı, müziği, sporu ve gastronomiyi bir araya getiren birbirinden güzel etkinliklere imza atılacağını kaydeden Başer, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarından gelen ekiplerin, aynı kültürün farklı renklerini Gümüşhane'de sergileyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot

Dünya futbolunda gerilim artıyor! Boykot resmen başladı

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e sert tepki
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim

Ölümüyle kahreden ünlü ismin küçük kızına sahip çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi