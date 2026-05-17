Nevşehir'de "Avcı Köpeği ve Irk Standartları Yarışması" yapıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen yarışmada av köpeklerinin performansı, itaat düzeyi ve ırk standartları değerlendirildi. Dereceye giren köpek sahiplerine kupa ve ödüller verildi. Etkinlikte hatalı genetiğe sahip köpeklerin üretimden çıkarıldığı belirtildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde "Avcı Köpeği ve Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.

Gülşehir Belediyesi ile Gülşehir Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Kulübü işbirliğiyle organize edilen yarışma Açıksaray Ören Yeri'nde yapıldı.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan av köpeklerinin performansı, itaat düzeyi ve ırk standartlarına uygunluğunu gözlemledi.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Levent Durukan, gazetecilere, yarışmaya katılan köpeklerin genetik yapılarına bakılarak hatalı genetiğe sahip olanların üretimden çıkartıldığı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Benzer etkinliği ülke genelinde farklı takvimlerde gerçekleştirdiklerini ifade eden Durukan, "Burada soy kütük adı altında verdiğimiz belgemiz bütün dünyada geçerlidir. Avcılığın yanı sıra uluslararası arama kurtarma köpekleri ve iz tarama köpeklerimiz de bu sistemin içerisinde yer alıyor. Asıl amacımız köpeklerin ırkının geliştirilmesi olmasına rağmen sosyal anlamda bir etkinlik de yapmış oluyoruz." dedi.

Etkinliğe, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Dilaver Can
