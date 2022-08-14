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Grup Gipsy Kings ve baş solisti Nicolas Reyes, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Grup Gipsy Kings ve baş solisti Nicolas Reyes, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Ünlü Fransız müzik grubu Gipsy Kings ve grubun baş solisti Nicolas Reyes, Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Ünlü Fransız müzik grubu Gipsy Kings ve grubun baş solisti Nicolas Reyes, Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Antik çağlardan bugüne kadar sanatı barındıran Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz döneminde kapılarını dünya müziği için açtı. Yabancı sanatçıların sahne alacağı Aspendos Antik Tiyatrosunda ünlü Fransız müzik grubu Gipsy Kings konser verdi.

1980'lerde İspanyol müzikleriyle popüler olan grubun gitaristi, söz yazarı, aranjörü, yapımcısı ve kurucusu olan baş solist 64 yaşındaki Nicolas Reyes, 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirirken, sahne performansı ve gitar şovu ile izleyicileri etkiledi.

Konser sırasında çok sayıda yerli ve yabancı izleyici sahne önünde müziklere eşlik ederken, konser sonunda müzikseverler, Nicolas Reyes ve Gipsy Kings grubunu ayakta alkışladı.

Nicolas Reyes'e grup üyeleri Paul Reyes, Andre Reyes, Tonino Baliardo, Paco Baliardo, Patchai Reyes, Biego Baliardo ve Canut Reyes eşlik etti.

AA / Servet Tümer - Kültür Sanat

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