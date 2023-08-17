Grup Elia Foça Belediyesi Yaz Konserleri'nde Sahne Aldı

Foça Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Grup Elia, Türk ve Yunan sanatçıların eserlerini seslendirerek müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Foçalılar, Ege Denizi'nin iki yakasından dostluğu yansıtan şarkılar eşliğinde halaylar çekip sirtaki oynadılar. Foça Belediye Başkan Yardımcısı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı da Grup Elia'ya teşekkür etti.

Foça Belediyesi'nin Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Grup Elia müzikseverlerden beğeni topladı.

Türk ve Yunan sanatçıların oluşturduğu Grup Elia, her iki dilden eserlerin seslendirildiği gecede Foçalı müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Yenifoça Belediye Meydanı'nda dün akşam Ege Denizi'nin iki yakasından dostluğu yansıtan şarkılar eşliğinde halaylar çekildi, sirtaki yapıldı.

Foça Belediye Başkan Yardımcısı Sevilay Altun ve Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, Grup Elia'ya teşekkür çiçeği takdim etti.