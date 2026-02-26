Haberler

Kocaeli'de görme engelli Aybike, hayata müzikle tutunuyor

Kocaeli'de görme engelli Aybike, hayata müzikle tutunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki görme engelli Aybike Öykü Sağlam, org ve piyano eğitimi ile yeteneğini geliştiriyor ve sosyal hayatına daha güçlü bir şekilde katılıyor. Eğitimi ve müzik aşkıyla dikkat çeken Aybike, özgüvenini arttırıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Aybike Öykü Sağlam, org ve piyano eğitimiyle hem yeteneğini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha güçlü katılıyor.

Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu 7. sınıf öğrencisi Aybike, 8 yaşındayken kendi kendine çalmaya başladığı org ve yeni öğrenmeye başladığı piyano eğitimini sürdürüyor.

Sağlam, okuldan sonra Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği'ne gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlam, AA muhabirine, yeteneğini öğretmenlerinin keşfettiğini söyledi.

Piyano çalmayı öğrendiğini belirten Sağlam, hayalinin repertuvarını zenginleştirmek olduğunu kaydetti.

Anne Zübeyde Sağlam da Aybike'nin yeteneğini küçük yaşta fark ettiklerini ve eğitimi için kurslara gönderdiklerini anlattı.

Sınıf öğretmeni Selenay Özcan ise Aybike'nin güçlü işitsel hafızaya sahip olduğunu vurgulayarak, Braille alfabesiyle akademik eğitimini sürdürdüğünü, müzik sayesinde özgüveninin ve sosyal becerilerinin geliştiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi