Kapadokya'da turistlere Türk kahvesi ile lokum ikram edildi

Kapadokya'nın turizm merkezi Göreme Açık Hava Müzesi'nde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı turistlere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi. Turistler, Türk misafirperverliğini ve Kapadokya'nın güzelliklerini övdü.

Kapadokya'nın en çok ziyaretçi alan turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nde turistlere Türk kahvesi ile lokum ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası kapsamında Nevşehir'in Göreme beldesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri bir arada barındıran Göreme Açık Hava Müzesi girişine stant kuran görevliler, yerli ve yabancı konuklara Türk kahvesi ile lokum ikramında bulundu.

ABD'li turist Jeanette Sales, gazetecilere, Türk milletinin misafirperverliğini değerli bulduğunu belirterek, "Birkaç gündür Türkiye'deyim. İstanbul'da da Türk kahvesi içtim ve beğendim. İlk kez tanıştığım bu lezzet gerçekten çok zengin. Türkiye güzel bir ülke." dedi.

Uruguaylı Faul Estrade ise Kapadokya'da arkadaşlarıyla gezdiği tarihi alanlardaki manzaradan etkilendiğini ifade ederek, "Kapadokya'da doğanın güzelliğinin tadını çıkarıyorum. Bu sabah balon turuna da katıldık. İkramlar için görevlilere ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Bangladeşli Shaiful İslam da ilk kez ziyaret ettiği Türkiye ve Kapadokya'nın zenginliklerini deneyimleme fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
